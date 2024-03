Primetime-Check

Erster Borowski-«Tatort» im neuen Sendejahr! Im ZDF gibt es «Frühling»! Klaas Heufer-Umlauf will sich (nicht) die Show stehlen lassen und dann sind da noch die Reimanns.

Das Erste punktete mit dem «Tatort: Borowski und der Wiedergänger» vor 8,50 Millionen und «Caren Misoga» vor 3,29 Millionen Zuschauern, die Formate holten 27,8 und 14,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum standen 19,6 sowie 7,7 Prozent auf der Uhr. «Frühling» und das «heute journal» waren bei 6,19 und 4,70 Millionen Zuschauer beliebt, die Sendungen sorgten für 20,3 und 18,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum erreichten das Drama und das News-Format 8,5 respektive 7,1 Prozent.0,99 Millionen Zuschauer sahen bei Sat.1 «Guardians of the Galaxy Vol. 2». Hiermit fuhr man 5,7 Prozent in der Zielgruppe ein, dafür brauchte es 0,37 Millionen Umworbene. ProSieben fragte sich «Wer stiehlt Klaas Heufer-Umlauf die Show?», das kam auf 1,86 Millionen Zuschauer und damit 7,6 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe schaffte mit 1,24 Millionen Werberelevanten 20,7 Prozent. Eine neue Ausgabe «Kitchen Impossible» brachte VOX 1,07 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel damit auf 4,6 Prozent. Der Actionfilm «Fast & Furious 9» startete bei RTL mit 1,73 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe holte sich der Film aus dem Jahr 2021 10,8 Prozent.«Interstellar» sorgte für 0,56 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI , das brachte dem Grünwald-Sender 2,3 Prozent ein. Die Zielgruppe kann sich mit 3,3 Prozent schmücken, hier waren 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige anwesend. Kabel Eins schickte schlussendlich eine neue Episodein die Primetime. Es folgten 0,73 Millionen Zuschauer, hiervon konnten sich 0,23 Millionen der Zielgruppe zuschreiben lassen. Die Marktanteile lagen so bei 2,5 und 3,3 Prozent.