Primetime-Check

«Klein gegen Groß» gegen «Helen Dorn» - «James Bond» ist wieder dabei, doch alles schaut auf «Schlag den Besten»?

An diesem Samstagabend startete das Erste mit der Show «Klein gegen Groß» in die Primetime und bewegte so 4,95 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein guter Marktanteil von 21,5 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 0,88 Millionen Menschen landete die Episode in der jüngeren Zuschauergruppe bei überzeugenden 19,1 Prozent. Für die «Tagesthemen» sank die Reichweite auf 2,34 Millionen Interessierte, was eine konstant gute Quote von 16,5 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,37 Millionen Zuschauer beziehungsweise ordentliche 10,8 Prozent die Sendung. Das ZDF punktete mitund 5,89 Millionen Zuschauer, was gute 23,7 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender eine gute Quote von 9,1 Prozent sicher. Um 21:45 Uhr übernahmvor noch 4,44 Millionen Zuschauern. Hiervon konnten 0,31 Millionen der jungen Zuschauerschaft zugesprochen werden, die Marktanteile sanken auf 19,2 und 6,4 Prozent.Bei RTL lief die Ex-ProSieben-Show «Schlag den Besten» vor 1,75 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,60 Millionen Umworbenen. Eine überzeugende Quote von 7,5 beziehungsweise starken 12,8 Prozent in der Zielgruppe wurden mit dem Programm erzielt. Der Spielfilm «Shazam!» ► erreichte bei Sat.1 mäßige 3,1 Prozent Marktanteil und lockte insgesamt lediglich 0,74 Millionen Neugierige. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,22 Millionen Fernsehenden eine schwache Quote von 4,7 Prozent ein.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit dem Agentenklassiker «James Bond 007: Leben und Sterben lassen». 1,14 Millionen Zuschauer lockte der Streifen aus 1973, der Sender ergatterte so einen ordentlichen Marktanteil von 4,7 Prozent. Bei 0,48 Millionen Umworbenen war eine sehenswerte Quote von 10,1 Prozent möglich. RTLZWEI hatte an diesem Abend den Film «Die Bestimmung - Insurgent» im Programm. Insgesamt schalteten 0,46 Millionen Neugierige ein, sodass in der Primetime die Sehbeteiligung bei soliden 1,9 Prozent lag. Bei den 0,19 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern war eine überdurchschnittliche Quote von 4,1 Prozent drin.Bei Kabel Eins war in der Primetime die Serie «Manifest» mit gleich vier Folgen zu sehen. Die Reichweiten lagen bei 0,81, 0,47, 0,62 und 0,54 Millionen Menschen. Es wurden solide Marktanteile von 3,3, 3,0, 2,9 und 3,6 Prozent verbucht. Bei den 0,21, 0,17, 0,15 und 0,14 Millionen Werberelevanten standen ebenfalls ordentliche 4,5, 3,6, 3,3 und 4,0 Prozent auf dem Papier. In der Primetime zeigte VOX «So klingt Deutschland - Die größten Liebeslieder». Die 0,47 Millionen Zuschauer verbuchten schwache 2,2 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kamen bei 0,16 Millionen Jüngeren mäßige 3,5 Prozent zustande.