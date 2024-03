RTL Passion wiederholt «You Shall Not Lie»

TV-News

Am Donnerstag, den 28. März 2024, beginnt RTL Passion mit der Wiederholung der sechsteiligen Serie. Das Format von Paul Freixas stammt aus Spanien und hatte dort im Jahr 2021 Premiere. Die Hauptrolle verkörpert Irene Arcos, weitere Rollen bekamen Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Juan Diego Botto, Leonardo Sbaraglia, Ernesto Alterio und Miren Ibarguren.Es ist Nacht. Ein lebloser Körper liegt auf den Felsen der Klippe von Belmonte. Macarena beobachtet es allein und verängstigt. Drei Tage zuvor sieht Macarenas Leben ganz anders aus: Sie arbeitet als Lehrerin und ist bei allen angesehen. Alles beginnt schief zu gehen, als ein Sexvideo von ihr mit Iván, einem ihrer volljährigen Schüler, in den sozialen Netzwerken auftaucht. Macarena verliert ihren Job, und ihre Familie kehrt ihr den Rücken zu.«Todos mienten» ist eine spanische Fernsehserie mit Thriller, schwarzem Humor und parodistischen Elementen, die von Pau Freixas geschrieben und inszeniert und von Movistar+ in Zusammenarbeit mit Filmax produziert wurde. Die Uraufführung fand am 28. Januar 2022 statt.