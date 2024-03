Acht neue «Deadly Tropics»-Folgen geplant

TV-News

Der Pay-TV-Sender Sat.1 emotions hat Nachschub organisiert.

Die britische Seriegeht bei Sat.1 emotions weiter. Der Fernsehsender strahlt die acht neuen Folgen der vierten Staffel montags in Doppelfolgen aus. Der Startschuss ertönt am 18. März 2024 um 20.15 Uhr. In den Hauptrollen sind Béatrice de la Boulaye, Sonia Rolland, Julien Béramis, Stany Coppet, Stéphane Blancafort und Otis Ngoi zu sehen.Mélissa und Gaëlle ermitteln gegen Alexis Laurent, der seinen ehemaligen Schwiegervater ermordet haben soll. Auch seine Ehefrau soll der Pferdezüchter getötet haben. Außerdem gibt es Hinweise dafür, dass Alexis in Verbrechen wie Menschenhandel oder Geldwäsche involviert ist.Die vierte Staffel lief im Frühjahr 2024 beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 2, der inzwischen auch eine fünfte Runde bestellte. Im Durchschnitt schalteten 4,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Serie ein. Eric Eider und Ivan Piettre schrieben das Drehbuch, Denis Thybaud führte Regie.