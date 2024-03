Der nächste «Quiz-Champion» kommt

TV-News

Die Show mit Johannes B. Kerner geht am 6. April weiter.

Das Zweite Deutsche Fernsehen setzt die Showmit Johannes B. Kerner fort. Die neue Episode ist für Samstag, den 6. April 2024, um 20.15 Uhr eingeplant. In der Show stellt sich ein Kandidat fünf klugen Kämpfen, die auf ihren Gebieten Experten sind. Nur wer die Experten, unter anderen Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde) und Christian Sievers (Zeitgeschehen) besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.Die ZDF-Show «Der Quiz-Champion» läuft deutlich ausbaufähig. Die letzte Sendung, die am 30. September 2023 ausgestrahlt wurde, unterhielt 3,10 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte dem ZDF einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,36 Millionen und 7,9 Prozent ermittelt. Krimi-Reihen wie «Ein starkes Team» laufen deutlich stärker.Das «heute journal» läuft an diesem Abend erst um 23.15 Uhr, ehe um 23.30 Uhreingeplant ist. Mit «heute Xpress», das auf 00.55 Uhr terminiert wird, ist der Fernsehabend abgeschlossen. Im Anschluss wiederholt das ZDF die «heute-show».