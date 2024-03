TV-News

«Ein starkes Team» feiert 100. Jubiläum

Veit-Luca Roth von 03. März 2024, 11:59 Uhr

In der Jubiläumsfolge „Für immer jung“ geraten die Kommissare Garber und Wachow gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Nils Makowski in einen Fall, in dem ihnen Gesichter aus der Vergangenheit begegnen.

Im März 1994 ging die ZDF-Krimireihe «Ein starkes Team» erstmals auf Sendung. Zuletzt sahen den 94. Fall „Der Tausch“ 7,58 Millionen Zuschauer am Samstagabend, das



Darin wird Alexander Möwe (Vinzenz Wagner) im Berliner Tiergarten ermordet aufgefunden. Das starke Team Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) nimmt gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Nils Makowski (Lucas Reiber) die Ermittlungen auf und findet heraus, dass Möwe beim Forschungsinstitut „Bogesta“ gearbeitet hat. Institutsleiterin Vanessa Zimmermann (Neda Rahmanian) gibt zu, dass Möwe offenbar wertvolles Forschungsgut zur Entwicklung einer Formel für das ewige Leben entwendet hat.



Unterdessen wird Rainer Michaelsen (Oliver Stritzel), von zwei Frauen überfallen, die ihm seinen Geldbeutel und seinen Aktenkoffer entwenden. Michaelsen beauftragt seinen Partner Bruno Wirth (Jochen Nickel) damit, die Frauen ausfindig zu machen. Parallel erfährt das starke Team, dass Möwe offenbar hoch verschuldet an illegalen Pokerrunden teilgenommen hat – und zwar in Ottos Stammkneipe. In einem der Spieler erkennt Otto Bruno Wirth, den er vor vielen Jahren in den Knast gebracht hat. Schnell entscheiden die Ermittler, dass Linett inkognito beim Poker einspringen muss, um mehr herauszufinden. Als Bruno Wirth Otto und Linett trotz aller Vorsicht identifizieren kann, informiert er umgehend seinen Partner Michaelsen, der sich ebenfalls als alter Widersacher Ottos entpuppt und der die beiden Diebinnen Mira (Sinje Irslinger) und Paula (Meira Durand) in ihrer WG ausfindig macht. Kurz darauf droht die Situation zu eskalieren. Unterstützung im neuen Fall erhält das starke Team wie immer von Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) und Sputnik (Jaecki Schwarz).



In weiteren Rollen spielen Manon Straché, Martin Peñaloza Cecconi, Vinzenz Kiefer, Walter Kreye, Marie Schöneburg und Nicolai Mohr. Hinter der Kamera zeichnen die «Ein starkes Team»-Veteranen Johannes Grieser als Regisseur und Drehbuchautor Leo P. Ard für die Jubiläumsfolge verantwortlich. Produzent ist Simon Müller-Elmau, ausführende Produzentin ist Vanessa Richter. Die Dreharbeiten laufen noch bis 13. März.

