Food Network kocht 24 Stunden

US-Fernsehen

Die neue Show «24 in 24: Last Chef Standing» startet im April.

Michael Symon und Esther Choi moderieren die neue Show, die am Sonntag, den 14. April um 20.00 Uhr Premiere hat, der bisher ehrgeizigste und härteste kulinarische Wettbewerb von Food Network. 24 talentierte und furchtlose Köche stellen sich in 24 aufeinanderfolgenden Stunden ohne Unterbrechung 24 kulinarischen Herausforderungen. Der 24-Stunden-Wettbewerb stellt die Köche auf die Probe, indem er ihnen die Fähigkeiten, die Kreativität und das Durchhaltevermögen abverlangt, die ein Spitzenkoch braucht. Am Ende der 24 Stunden kann nur ein wahrer Meister übrig bleiben - und der wird von den Fachjuroren Eric Adjepong, Maneet Chauhan, Scott Conant, Stephanie Izard, Jet Tila, Bryan und Michael Voltaggio sowie Brooke Williamson ausgewählt.Der Koch, der am besten und am längsten gekocht und den Wettbewerb überlebt hat, wird 50.000 Dollar und die Reise seines Lebens gewinnen. "Dieser Wettbewerb ist so extrem, wie er klingt", sagte Symon. "Köche sprechen oft über die 24/7-Natur unserer Branche, aber dies ist der erste Wettbewerb, der diese Intensität wirklich einfängt." Choi fügte hinzu: "Es ist eine kulinarische Schlacht wie keine andere, mit überraschenden Wendungen und Kurven auf dem Weg. Es ist ein Test für Ausdauer, Kreativität und Zusammenarbeit, der die Köche an ihre Grenzen bringt."Die 24 teilnehmenden Köche setzen sich aus kulinarischen Ikonen, aufstrebenden Stars und Wettbewerbsneulingen zusammen, darunter: Carlos Anthony, Gabriella Baldwin, Emilie Rose Bishop, Josephine Clemens, Chris Dodson, Kess Eshun, Elizabeth Falkner, Declan Horgan, Christopher Ingram, Airis Johnson, Matt Jordan, Camille La Caer, Danielle Lee, Mika Leon, Chris Oh, Viet Pham, Marc Quinones, Nadine Charlie Ray, Chad Rosenthal, Vijay Sadhu, Aarthi Sampath, Martel Stone, Michael Toscano, und Marcel Vigneron.