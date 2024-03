«Young Pope»-Produzenten starten neue Produktionsfirma

Wirtschaft

Wildside und The Apartment wird auch weiterhin mit Fremantle zusammen arbeiten.

Die «The Young Pope»-Produzenten Mario Gianani und Lorenzo Mieli haben ihre Fremantle-Firmen Wildside und The Apartment verlassen und kehren nun mit ihrer neuen Produktionsfirma zurück. Die beiden haben bereits mehrere Projekte wie «My Brilliant Friend» gemeinsam realisiert. Die neue Firma hat noch keinen Namen, wird aber mit Fremantle zusammenarbeiten."Die Zusammenarbeit mit Fremantle in den letzten 14 Jahren war ein enorm wichtiges, aufregendes und großartiges Abenteuer", so Gianani und Miele in einer Erklärung. "Wir haben unsere ganze Energie und Leidenschaft eingesetzt, um Fremantle zu einem erfolgreichen Zentrum für innovative und provokative Kreativität zu machen, und wir sind dankbar für die Unterstützung, die Freiheit und das Vertrauen, das Fremantle uns entgegengebracht hat."Sie fügten hinzu: "Dieses neue unternehmerische Abenteuer erfüllt unseren Wunsch nach neuen Herausforderungen und Zielen, und wir sind glücklich und stolz, diese Vereinbarung bekannt geben zu können, die es uns ermöglicht, weiterhin außergewöhnliche Filme und Serien mit Fremantle zu produzieren, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben. Wir möchten uns bei den Hunderten von Menschen bedanken, mit denen wir bei Fremantle zusammengearbeitet haben. Unser besonderer Dank gilt Andrea Scrosati, ohne den viele unserer Erfolge, einschließlich dieses Vertrags, nicht möglich gewesen wären.The Apartment und Wildside, beides Unternehmen von Fremantle, werden weiterhin redaktionelle Freiheiten genießen und sich organisatorisch mit Fremantle abstimmen. The Apartment und Wildside, mit Annamaria Morelli und Sovai Rovai, werden ihre Arbeit mit den gleichen Talenten fortsetzen, die in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Projekte mit den beiden Labels realisiert haben und sie zu den wichtigsten internationalen Produktionsfirmen gemacht haben.