Tyler Perry dreht «Joy Ridge»

Kino-News

Der neue Spielfilm ist mit Shannon Thornton und Tosin Morohunfola besetzt.

Der Filmemacher und Produzent hat mit Amazon MGM Studios einen Vertrag über vier Filme abgeschlossen, Produktion Nummer drei nimmt nun Gestalt an. Die neue Produktionist ein Drama mit «P-Valley»- und «Mea Culpa»-Star Shannon Thornton und «Run The World»-Gesicht Tosin Morohunfola.Wie „Variety“ schreibt, verfasste Perry das Drehbuch, führte Regie und produzierte den Film, der in Colorado gedreht wurde. "Inmitten der malerischen Landschaft von Colorado befindet sich Joy (Thornton) auf einer Urlaubsreise mit einem Mann, den sie sich als 'den Einen' vorstellt", heißt es in der offiziellen Logline des Films. "Ihre Reise nimmt jedoch eine bezaubernde Wendung, als sie auf jemanden stößt, der ihre Vorstellung von dem Leben, das sie von zu Hause kennt, neu definieren könnte."Angi Bones und Will Areu, die Geschäftsführer der Tyler Perry Studios, haben den Film gemeinsam mit Perry produziert. Im letzten Juni enthüllte Perry seine ersten beiden Filme: «Black, White & Blue», ein Drama, das nach einem Vorfall von Polizeibrutalität spielt, mit Meagan Tandy, Kat Graham und Tyler Lepley in den Hauptrollen, und «Divorce in the Black», gespielt von Meagan Good, in dem es um eine zerbrochene Ehe geht. Erst kürzlich wurde «Mea Culpa» bei Amazon veröffentlicht.