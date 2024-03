BBC Studios kauft BritBox International

International

Der private Mitbewerber ITV veräußert seine Beteiligung für 255 Millionen Pfund.

BBC Studios, das Studio für kommerzielle Inhalte und das Medien- und Streaming-Geschäft der BBC, hat bekannt gegeben, dass es BritBox International vollständig übernimmt und den 50-prozentigen Anteil von ITV für eine Barzahlung von 255 Millionen Pfund erwirbt. BritBox International wurde 2017 von BBC Studios und ITV ins Leben gerufen und ist der führende britische Spezial-Streaming-Dienst, der hochwertige britische Inhalte, darunter auch Mystery-Dramen, für begeisterte Fans in Nordamerika und ausgewählten Märkten bereitstellt. Der Dienst hat in den letzten vier Jahren ein Abonnentenwachstum von mehr als 300 Prozent verzeichnet, überschritt die Marke von 3,75 Millionen Abonnenten und hat einen Unternehmenswert von rund 500 Millionen Pfund.Als Teil der Transaktion hat BBC Studios seine Lizenzvereinbarungen mit ITV verlängert, um sicherzustellen, dass das Programm von BritBox International weiterhin eine breite Palette britischer Inhalte umfasst. Der Sender ist in acht Ländern verfügbar - USA, Kanada, Australien, Südafrika, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden.Tom Fussell, CEO von BBC Studios, sagte: "Dies ist eine wichtige Akquisition für uns. Wir übernehmen einen erfolgreichen, wachsenden Dienst, den wir gut kennen und der zu unserem erklärten Ziel passt, die Größe unseres Unternehmens zu verdoppeln. Britbox International hat britische Inhalte im Herzen und generiert und befriedigt die Nachfrage nach britischen Sendungen außerhalb Großbritanniens. Wir werden auch in Zukunft erhebliche Investitionen tätigen, um für die BBC einen langfristigen Mehrwert zu schaffen."Carolyn McCall, CEO von ITV, sagte: "Der Verkauf von 50 % von BritBox International bedeutet, dass ITV sich auf seine strategischen Kernziele konzentriert, nämlich auf dem Erfolg von ITVX weiter aufzubauen und die ITV Studios auszubauen."