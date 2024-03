«Terra X-Show» beleuchtet faszinierende Inseln"

TV-News

Im April präsentiert Johannes B. Kerner gemeinsam mit Harald Lesch eine neue Ausgabe von «Die große Terra X-Show». Auch Sebastian Lege kehrt auf die Bildschirme zurück.

Das ZDF hat eine neue Sendung vonangekündigt, die am Mittwoch, den 10. April, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Gemeinsam mit «Terra X»-Experte Professor Harald Lesch führt Johannes B. Kerner durch die 90-minütige Wissenschaftsshow, die sich diesmal um das Thema „Faszinierende Inseln“ dreht. Dafür reiste die Redaktion nach Hawaii, Grönland sowie auf die einzigartigen Halligen.Außerdem versucht man, das Geheimnis Sardiniens zu lüften. Dort werden besonders viele Menschen über 100 Jahre alt. Mit Mallorca darf auch ein Besuch der Deutschen liebsten Urlaubsinsel nicht fehlen. Ingo Zamperoni, Esther Schweins, Oliver Wnuk, Matthias Matschke und «Terra X»-Experte Uli Kunz stellen in Einspielfilmen die Themen der Show vor. Die zwei prominenten Rateteams bestehen aus Vanessa Mai, Jasna Fritzi Bauer, Till Reiners und Uwe Ochsenknecht, die um einen Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck quizzen.Bereits im Vorlauf vermittelt das ZDF Wissenswertes, denn Sebastian Lege deckt im Vorabendformatdie Tricks der Lebensmittelindustrie. Am 10. April – die Sendung dreht sich um „Merkwürdige Milchprodukte“ – läuft bereits die zweite Folge der neuen Staffel, die ihre Premiere eine Woche zuvor mit dem Thema „Urlaubsflair aus dem Supermarkt“ feiert. Insgesamt plant das ZDF zwölf neue Folgen des «besseresser»-Formats.