Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Bergdoktor» im Zweiten? Punktete die Rückkehr von «Genial daneben»?

Das Erste sicherte sich mitund der Folge „Blutgeld“ 5,67 Millionen Zuschauer und 21,7 Prozent bei allen sowie maue 6,6 Prozent beim jungen Publikum.sahen 2,63 Millionen, dieerzielten 1,97 Millionen, es wurden 11,7 und 10,9 Prozent beim Gesamtpublikum erzielt. Beim jungen Publikum wurden 5,9 und 8,0 Prozent gemessen.Eine neue-Folge schnappte sich 5,79 Millionen Zuschauer, danach sahen 4,51 Millionen Menschen das. Die Sendungen sorgten für 22,1 und 19,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 10,0 sowie 8,9 Prozent dabei. Mitwurden 2,42 Millionen erzielt, das führte zu 14,7 Prozent bei allen und 4,6 Prozent bei den jungen Menschen.Die Premiere der zweiten-Staffel bescherte RTLZWEI 0,54 Millionen Zuschauer, mit 0,20 Millionen Umworbenen kam man auf 3,7 Prozent. Die neue Oliver-Pocher-Showstartete mit 0,50 Millionen Zuschauer und 0,20 Millionen jungen Leuten. Das bedeutete einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,5 Prozent. Bei Kabel Eins standen(0,50 Millionen) und(0,24 Millionen) auf dem Plan, bei den Umworbenen wurden 4,7 und 3,1 Prozent erzielt.lockte 1,49 Millionen Zuschauer zu Sat.1, in der Zielgruppe fuhr die Fernsehstation 7,7 Prozent ein. 1,07 Millionen Menschen sahenbei RTL, der Sender holte 8,8 Prozent in der Zielgruppe. Mitfuhr ProSieben 1,62 Millionen Zusehende ein und führte zu 17,5 Prozent in der Zielgruppe. Die VOX-Blockbusterundunterhielten 1,06 und 0,78 Millionen Zuschauer, der Sender freute sich über 7,0 und 7,4 Prozent.