VOD-Charts

Die Toten laufen wieder

Veit-Luca Roth von 01. März 2024, 12:30 Uhr

Auch in der neunten Kalenderwoche fehlen die sonst so beliebten Sitcoms in den Top10 – gelacht wird trotzdem.

Für den Zeitraum zwischen dem 23. Und 29. Februar haben die Marktforscher von Goldmedia eine neue Top10-Liste erstellt, die zwar kaum gemeinsame Titel zur Vorwoche aufweist, dennoch lässt sich eine Parallele feststellen. Erneut fehlen die sonst so beliebten Sitcoms wie «The Big Bang Theory», «Friends» oder «The Office». Gelacht wird aber dennoch, denn die französische Komödie «Ziemlich beste Freunde» verzeichnete genau wie «The Vampire Diaries» und «The Boys» 2,19 Millionen Aufrufe.



In der neunten Kalenderwoche schaffte es auch eine Paramount+-Serie unter die erfolgreichsten zehn Serien: «Tulsa King». Die Reihe mit Sylvester Stallone markierte eine Reichweite von 2,20 Millionen. Ebenfalls nur 0,01 Millionen Aufrufe mehr reichten, dass sich «The Rookie» vor die Gruppe auf Rang sechs platzierte. Die Polizei-Serie ist gemeinsam mit «The Boys» und «Haus des Geldes» der einzige Titel, dem eine Rückkehr in die Top10 gelang. «Haus des Geldes» reihte sich auf Platz fünf mit 3,25 Millionen Klicks ein.



Neu mit dabei ist die bei Disney+ verfügbare Horror-Comedy «Scream Queens», die von Ryan Murphy umgesetzt wurde. In den vergangenen Tagen kamen die insgesamt 23 verfügbaren Episoden auf 3,29 Millionen Aufrufe. Platz zwei teilten sich in dieser Woche die Prime-Video-Serie «Reacher» und der Streaming-Erfolgsgarant «Grey’s Anatomy» aus dem Hause Disney+. Beide Titel kamen auf 3,30 Millionen Views, lagen damit aber über eine Million Aufrufe hinter dem Erstplatzierten. Die Goldmedaille ging diesmal an «The Walking Dead». Die Zombie-Serie wurde 4,38 Millionen Mal gestreamt.

