«Sportschau» macht die Top-10 perfekt

Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga macht im internen Vergleich eine besondere Top-10 voll. Diese jetzige Top-10 war in der Vorsaison lediglich eine Top-5.

Diefeiert zweifelsohne ein starkes Jahr. Der FC Bayern aus München wackelt gehörig, Bayer Leverkusen ist auf Meisterkurs, die DFL sorgt mit Investoren für Aufsehen, die Fans setzen sich vorerst mit ferngesteuerten Autos, Flugzeugen und klassischen Tennisbällen durch, Stuttgart spielt um die Champions League mit und jetzt fängt auch noch der FC Augsburg an, fünf Tore in unter 30 Minuten zu schießen. Kurzum: in der Spielzeit 2023/24 scheint richtig Feuer zu sein. Das macht sich auch für das Erste und damit diebemerkbar.Am gestrigen Samstag schauen die Zusammenfassungen der Spiele des «24. Spieltags» ab 18:30 Uhr überzeugende 4,08 Millionen Zuschauer, das sind grandiose 21,3 Prozent des gesamten TV-Marktes. Die jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren wollen das Spektakel gleichermaßen sehen, 0,56 Millionen Jüngere sorgen für 16,6 Prozent am entsprechenden Markt. Das sind bereits für sich betrachtet schlichtweg exzellente Zahlen und Quoten, doch erst mit dem Blick auf die bisherige Saison wird der gestrige Tag besonders.Mit der gestrigen-Ausgabe kann sich das Erste über die zehnte «Sportschau» mit mehr als 4 Millionen Zuschauern in der laufenden Saison freuen. Die hauseigene Top-10 setzt sich aus den Platzierungen vom 11., 14., 9., 20., 12., 19., 18., 7., 22. und eben dem 24. Spieltag zusammen. Das ist eine deutlich positive Entwicklung, in der Vorsaison kamen lediglich fünf «Sportschau»-Platzierungen auf mehr als 4 Millionen Zuschauer.