Signature übernimmt Particular Crowd

Wirtschaft

In Kürze wird der neue Animationsfilm «Aztec Batman: Clash of Empires» in die Kinos kommen.

Signature Entertainment mit Sitz in Los Angeles übernimmt das lateinamerikanische Produktionsstudio Particular Crowd. Particular Crowd wurde ursprünglich als Marke von Warner Bros. Discovery gegründet und später als unabhängiges Studio ausgegliedert. Zuletzt veröffentlichte das Studio die Filme «La Extorsión» und «Casi Muerta». Derzeit arbeitet Particular Crowd an dem Animationsfilm «Aztec Batman: Clash of Empires», der von Warner Bros. Pictures vermarktet wird."Ich bewundere seit langem, wie Marc [Goldberg] und das Team von Signature ihr Unternehmen zu einem Marktführer entwickelt haben", sagte Peter Bevan, CEO von Particular Crowd, der als President of Global Strategy and Distribution in die Geschäftsführung von Signature eintreten wird. "Unsere Ambitionen stimmen überein und unsere gemeinsame Stärke wird es uns ermöglichen, ein enormes Potenzial in Lateinamerika und darüber hinaus zu erschließen, während wir unser Angebot an hochwertigen Inhalten erweitern."Signature-Gründer und CEO Goldberg fügte hinzu: "Wir freuen uns, Peter und sein Expertenteam in der Signature-Familie willkommen zu heißen. Nachdem wir bei einigen unserer ersten Signature Films-Produktionen zusammengearbeitet hatten, erkannten wir Particular Crowd schnell als einen Verleiher mit ähnlichen Absichten und waren begeistert, dass wir eine Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens treffen konnten. Peter ist genau zum richtigen Zeitpunkt zu Signature gestoßen und wir sehen ihn an der Spitze des Unternehmens, während wir über unser Kerngeschäft in Großbritannien hinaus auf globaler Ebene weiter wachsen".