Peter Kloeppel geht in den Ruhestand

Köpfe

Auch Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben wird ihre Fernsehkarriere beenden.

In der aktuellen Ausgabe des Magazins „Stern“ hat Peter Kloeppel bekannt gegeben, dass er und seine langjährige Moderationspartnerin Ulrike von der Groeben im Sommer 2024 ihre Fernsehkarriere beenden wollen. „Ich habe in den vergangenen Jahren schon meine Einsätze reduziert und mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter in den USA verbracht. Das war schön. Jetzt wird es noch schöner“, so Peter Kloeppel. „Ende August ist meine letzte Sendung. Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie «Durchleuchtet» machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten. Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut.“Auch über von Groeben sprach Kloeppel: „Sie werde ich vermissen. Sie ist viel lauter und lustiger als ich, viel impulsiver. Sie hat immer einen Spruch parat, kennt sich im Sport gut aus. Sie bringt alles mit, was ich nicht so gut kann. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Das war mehr als 30 Jahre lang so. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Für uns beide.“Peter Kloeppel studierte zunächst Agrarwissenschaften in Göttingen, bevor er die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg besuchte. 1985 begann er als Redakteur beim damaligen RTL im Studio Bonn. Von 1990 bis 1992 moderierte Kloeppel aus New York City, bevor er im April 1992 die Moderation übernahm. Von 2004 bis 2014 war Peter Kloeppel zusätzlich Chefredakteur des Senders. Ulrike von der Groeben absolvierte ein Volontariat bei RTL Radio in Luxemburg, arbeitete von 1987 bis 1989 bei «Guten Morgen Deutschland» und ist seit 1989 Sportmoderatorin bei «RTL Aktuell».