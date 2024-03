Oliver Kalkofe moderiert neue Comedy-Panel-Show

TV-News

In wenigen Wochen werden sechs Show der noch titellosen Show in München aufgezeichnet.

Oliver Kalkofe wird eine neue Show moderieren, die bei den Veranstaltern als „neue Comedy-Panel-Show“ beworben wird. Darüber hinaus ist allerdings weder der Titel der Sendung noch der angedachte Fernsehsender bekannt. Das Konzept hingegen erinnert stark an die inzwischen bei RTLZWEI beheimatete Sendung «Genial daneben», denn auch der «SchleFaZ»-Moderator präsentiert in der neuen Show „bizarre Fragen“, die ein wechselnden Panel beantworten muss. Unter anderem mit dabei sind Torsten Sträter, Olaf Schubert und Rick Kavanian.Geplant sind sechs Shows, die zwischen dem 26. März und 8. April in München in den Burda Studios aufgezeichnet werden. Beantwortet werden müssen Fragen wie: „Womit verschaffen sich Störche im Sommer Abkühlung? Was regelt das sogenannte Cheeseburger-Gesetz? Und warum steckten sich Frauen im 16. Jahrhundert Äpfel unter die Achseln?“Die Antworten soll es im Frühjahr beziehungsweise Sommer zu sehen geben, wo ist allerdings, wie erwähnt, noch nicht bekannt. Oliver Kalkofe kehrte zuletzt mit seinem «SchleFaZ»-Format Tele5 den Rücken und heuerte für „schlechtesten Filme aller Zeiten“ bei Nitro an. Dort steht sein Debüt aber noch aus.