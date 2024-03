Disneys Lagerfeld-Serie kommt im Juni

TV-News

Aus «Kaiser Karl» wurde «Becoming Karl Lagerfeld». Die Serie erzählt den Werdegang des deutschen Modeschöpfers in den frühen 70er Jahren.

Seit rund einem Jahr ist bekannt, dass Daniel Brühl in der neuen Disney+-Serie, die bereits im Sommer 2021 unter dem Arbeitstitel «Kaiser Karl» angekündigt worden war, als der ikonische Modeschöpfer Karl Lagerfeld auftreten wird. Nun steht fest, wann die Zuschauer die Produktion von Gaumont und Jour Premier zu sehen bekommen. Bei Disney+ auf dem internationalen Markt und bei Hulu in den USA erscheint «Becoming Karl» am 7. Juni. Der Streamingdienst hat dieser Tage einen ersten Teaser Trailer (siehe unten) veröffentlicht, zudem feiern die ersten beiden Folgen der Serie beim Canneseries Festival ihre Premiere.Die Geschichte spielt im Jahr 1972, als der 38-jährige Karl Lagerfeld noch nicht seine ikonische Frisur trug, sondern als Prêt-à-porter-Designer arbeitete und somit der breiten Öffentlichkeit unbekannt war. Während er den sinnlichen Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), einen ehrgeizigen und beunruhigenden jungen Dandy, kennenlernt und sich in ihn verliebt, wagt der geheimnisvollste aller Modedesigner es mit seinem Freund – und Rivalen – Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), ein Genie der Haute Couture, der von dem renommierten Geschäftsmann Pierre Bergé (Alex Lutz) unterstützt wird, aufzunehmen.Disney+ verspricht mit der sechsteiligen Serie eine Reise in das Herz der 70er Jahre, nach Paris, Monaco und Rom, wo sich Lagerfelds Leben zwischen Glamour und Ego-Konflikten, grandiosen Partys und zerstörerischen Leidenschaften abspielte. «Becoming Karl Lagerfeld» basiert auf dem Bestseller „Kaiser Karl“ von Raphaëlle Bacqué. Neben Daniel Brühl und den genannten Darstellern spielen in weiteren Rollen Agnès Jaoui als Gabrielle Aghion, die Gründerin des Modehauses Chloé, das maßgeblich zu Lagerfelds Ruhm beigetragen hat, sowie Lisa Kreuzer, die Lagerfelds Mutter Elisabeth verkörpert.Showrunner ist Jérôme Salle, der die Episoden eins, zwei und sechs inszenierte. Er teilt sich die Rolle des ausführenden Produzenten mit Jour Premier-Produzent Arnaud de Crémiers. Bei den restlichen Episoden führte Audrey Estrougo Regie. Isaure Pisani-Ferry ist die Schöpferin der Serie, zusammen mit Jennifer Have und Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry ist außerdem Hauptautorin der Serie und schrieb alle Episoden gemeinsam mit Dominique Baumard, Jennifer Have und Nathalie Hertzberg.