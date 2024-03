«Snowpiercer» lebt weiter

US-Fernsehen

Nach der Absetzung von TNT wandert die Serie nun zu AMC.

Die vierte Staffel vonwird doch noch ins Fernsehen kommen. AMC hat die exklusiven Fernseh- und Streamingrechte für alle vier Staffel der postapokalyptischen Dramaserie erworben. Warner Bros. Discovery hat aus Spargründen die Ausstrahlung bei TNT gestoppt. Im Vorfeld war allerdings schon klar, dass die vierte Runde das Serienfinale darstellen sollte.Laut Informationen von „Variety“ haben die Tomorrow Studios nun die Rechte veräußert. Die ersten drei Staffel von «Snowpiercer» laufen dieses Jahr bei AMC+, ehe die finale Runde Anfang 2025 bei AMC und AMC+ Premiere feiern. "Wir sind so begeistert, dass der Zug endlich ein Zuhause gefunden hat, und wir sind allen bei AMC und Tomorrow Studios unglaublich dankbar, dass sie den Fans von «Snowpiercer» die Chance geben, die vierte Staffel mit all der harten Arbeit zu genießen, die diese erstaunliche Besetzung und Crew hineingesteckt hat", sagte Showrunner Paul Zbyszewski."«Snowpiercer» ist ein spannender Nervenkitzel mit einer treuen Fangemeinde - ähnlich der leidenschaftlichen Fangemeinde, die wir mit unseren größten Franchise-Serien bedienen - und eine willkommene Ergänzung für AMC und AMC+", sagte Ben Davis, Executive Vice President of Original Programming bei AMC Networks und AMC Studios. "Wir freuen uns darauf, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, die ersten drei Staffeln noch in diesem Jahr zu sehen, in Erwartung der Ankunft einer bemerkenswerten vierten Staffel unter der Leitung von Paul Zbyszewski und dieser herausragenden Besetzung, die 2025 Premiere haben wird."