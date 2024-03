ZDF plant «Etwas ganz Besonderes»

Kino-News

In gleich vier Bundesländern laufen derzeit die Dreharbeiten für die Kinoproduktion «Etwas ganz Besonderes», in der Frida Hornemanns Charakter auf der Suche nach etwas ist, was sie ausmacht.

Das ZDF arbeitet aktuell an der Kinoproduktion, hinter der Eva Trobisch steht, die sowohl das Drehbuch schrieb und aktuell in Bayern, Thüringen sowie Berlin und Brandenburg Regie führt. Die Geschichte, die erforschen will, wer man sein will und was man sein kann und warum, wird noch bis zum 5. Juni gedreht. Es produziert die Münchner Produktionsfirma Trimafilm GmbH in Koproduktion mit dem ZDF und arte sowie dem Berliner Unternehmen Komplizen Film und der ebenfalls in München ansässigen if… Productions Film. Als Produzenten fungieren Trini Götze, David Armati Lechner und Isabelle Bertolone (Trimafilm).Die Hauptrolle übernimmt Frida Hornemann, die als Lea bei einem Gesangs-Casting vom Fernsehteam gefragt wird: „Wer bist Du, und was macht Dich aus?“ Da sie darauf keine so rechte Antwort weiß, beginnt sie auf der Suche nach dem Besonderen an ihr, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, wobei sie eine unerwartete Faszination für ihre Tante Kati (Eva Löbau) entwickelt. Katis Rückkehr in die Heimat als leitende Architektin für die Sanierung des Residenzschlosses nach langen Jahren im Ausland vereint die Familie wieder an einem Ort. Diese Vereinigung weckt bei den Großeltern Friedrich (Peter René Lüdicke) und Christel (Rahel Ohm) die Hoffnung, ihrer besucherarmen Pension mit vereinten Kräften neuen Aufwind geben zu können. Nur scheinen alle mit sich selbst beschäftigt. Lea ist nach einem handgreiflichen Streit mit ihrer Mutter Rieke (Gina Henkel) zu ihrem Vater Matze (Max Riemelt) in die Pension gezogen. Ihre Eltern haben sich erst kürzlich getrennt, und Matze weiß nicht genau, ob er Rieke zurückhaben will. Denn Rieke ist hochschwanger – von Arthur (Florian Lukas).In weiteren Rollen spielen unter anderem Ida Fischer, Florian Geißelmann, Thomas Schubert, Nairi Hadodo, Luna Marie Kim, Anton Petzold, Kara Schröder und Maren Kling. Die Redaktion haben Caroline von Senden (ZDF) und Julius Windhorst (ZDF/ARTE) inne.