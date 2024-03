Sat.1-Promis backen erneut zu Ostern

TV-News

Außerdem wiederholt der Bällchensender am Karfreitag die Kabel-Eins-Feier «40 Jahre Formel Eins».

Am 20. März entscheidet sich, welcher Prominente sich in der Sat.1-Sendungden „Goldenen Cupcake“ sichert und als Sieger der achten Staffel hervorgeht. Damit verschwindet das von Tower Productions umgesetzte Format aber noch nicht aus dem Programm des Bällchensenders, denn wie in den beiden vergangenen Jahren zeigt Sat.1 kurz vor den Osterfeiertagen ein, das am Mittwoch, 27. März, um 20:15 Uhr zu sehen ist.In «Das große Promibacken – Osterspezial» treten diesmal je drei Back-Neulinge mit erfahrenen Bäckern aus zurückliegenden Staffeln an. Sängerin Sarah Engels und Pop-Veteran Eloy de Jong, die zwei Comedy-Talente Bürger Lars Dietrich und Lisa Feller sowie die olympische Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und Fußball-Weltmeister Thomas Häßler. In drei Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Dem Gewinner-Duo winken 10.000 Euro für einen guten Zweck. Enie van de Meiklokjes moderiert den Wettbewerb, während Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs die Jury bilden.Derweil stehtin den Startlöchern. Die neue Staffel startet bekanntlich am Freitag, 22. März, und wird auch am Karfreitag nicht pausieren. Während es zum Auftakt zur eher seltsam anmutenden Programmierung aus der ersten Blind-Auditions-Show und im Anschluss derkommt, bildet am Feiertag die Wiederholung der Kabel-Eins-Sendungden Nachlauf. Die Jubiläumsshow mit Ingolf Lück, Peter Illmann und Kai Böcking, in der Thomas Anders, Nilz Bokelberg, Anastasia Zampounidis, Lisa Feller und Markus Mörl zu Gast waren, holte im Dezember für den Schwestersender gute Werte. Um 0:50 Uhr wiederholt Sat.1 dann erneut «The Voice Kids», sodass feststeht: Es wird musikalisch am „stillen Freitag“.