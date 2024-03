Billy Zane spielt Hauptrolle in Lifetime-Film

US-Fernsehen

Der neue Fernsehfilm erzählt die wahre Geschichte des Sarah Lawrence College.

Lifetime gibt bekannt, dass Billy Zane («True Story», «MacGruber») die Hauptrolle in dem noch namenlosen Spielfilm über das Sarah Lawrence College übernehmen wird. Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Larry Ray, einem ehemaligen Sträfling, der mit seiner Tochter an das Sarah Lawrence College zog und einen sektenähnlichen Einfluss auf ihre Freunde ausübte, indem er sie ein Jahrzehnt lang emotional, psychologisch und physisch missbrauchte. Produzentin und Regisseurin des Films ist Elisabeth Rohm, eine ehemalige Studentin des Sarah Lawrence College. Die Produktion beginnt diesen Monat und der Film wird im Rahmen der Lifetime Sommerserie „Ripped from the Headlines“ uraufgeführt.Als Larry Ray (Billy Zane), ein ehemaliger Sträfling, unerwartet in das Studentenwohnheim seiner Tochter zieht, fesselt er ihre Freunde mit Gesprächen und verspricht, ihnen bei persönlichen Veränderungen zu helfen, indem er ihre Unsicherheiten und Ängste ausnutzt. Unter Rays Einfluss entdecken die Schüler falsche Erinnerungen an Kindheitstraumata, die Ray benutzt, um sie noch weiter von ihren Familien zu entfremden. Als die Schüler immer mehr unter Rays Kontrolle gerieten, begann er, ihre Freunde und Familien ins Visier zu nehmen und seinen Einfluss auf sie durch emotionalen, finanziellen und sexuellen Missbrauch sowie mentale Manipulation auszuweiten. Als die Studenten immer tiefer in die Sekte hineingezogen wurden, verlagerte sich Rays Kontrolle von der emotionalen und mentalen auf die sexuelle Ebene und schuf ein Netz aus Lügen und Betrug.The Untitled Larry Ray Movie wird von Stephen Tolkin, Dan Abrams, Rachel Stockman, Jonathan Baruch und Howard Braunstein für Lifetime produziert. Elisabeth Rohm ist ebenfalls ausführende Produzentin und wird den Film, der von Waneta Storms geschrieben wurde, inszenieren.