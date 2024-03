«Wer stiehlt mir die Show?» lässt mit Klaas leicht nach

Quotennews

Ohne Sarah Connor, dafür mit Klaas Heufer-Umlauf als Moderator: «Wer stiehlt mir die Show?» fällt leicht zurück.

Bereits die vierte Folge der 7. Staffel vonging am gestrigen Sonntag über den Äther. Erstmals in der laufenden TV-Runde stand nicht der etatmäßige Moderator Joko Winterscheidt am Moderatoren-Pult, nein, die Vorwoche gewann Klaas Heufer-Umlauf. Den Sieg des Moderations-Kollegen verfolgten am vorangegangenen Sonntag 1,96 Millionen Zuschauer, womit ProSieben mit «WSMDS?» knapp die bisher einzig in der ersten Ausgabe erreichte 2-Millionen-Marke verpasste. Das sollte sich gestern weiter nicht ändern. Mit wehenden Fahnen holte sich die vierte Programmierung der Staffel leicht schwächere 1,86 Millionen Zuschauer, damit dennoch überzeugende 7,6 Prozent am TV-Markt ab.Wie bereits in den vorangegangenen Ausgaben bleibt jedoch das Highlight der Show die Zielgruppen-Leistung. Wenn auch ebenfalls leicht schlechtere und dennoch exzellente 1,24 Millionen Umworbene sichern sich entspannt den Tagessieg der privaten Formate. Damit holt sich der Unterföhring-Sender hinter der «Tagesschau» (1,43 Millionen) und dem «Tatort» (1,45 Millionen) die drittbeste Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen am gestrigen Sonntag.Im Anschluss fälltrapide auf 0,26 Millionen Zuschauer, damit kracht der Marktanteil auf 3,1 Prozent. Es war jedoch bereits 23:30 Uhr, dennoch wird der Sturz auf 0,17 Millionen Werberelevante in Unterföhring nicht für Begeisterung sorgen. Der Marktanteil sank damit auf 8,2 Prozent ab.