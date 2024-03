Dick Wolf dreht für Netflix

US-Fernsehen

Gleich zwei True-Crime-Serien erscheinen beim Streamingdienst.

Der Schöpfer von «Law & Order», Dick Wolf, sein Team bei Wolf Entertainment und Alfred Street Industries erwecken fünf der berüchtigtsten Mordfälle New Yorks zum Leben, indem sie den Ermittlern und Staatsanwälten folgen, die sie gelöst haben.wird am 20. März 2024 Premiere haben, gefolgt vonspäter im Jahr 2024. Von «Law & Order»-Schöpfer Dick Wolf, Wolf Entertainment und Alfred Street Industries kommt «Homicide», eine neue Doku-Serie, die die Geschichten berühmt-berüchtigter Mordfälle aus der Sicht derer erzählt, die sie am besten kennen: die Ermittler und Staatsanwälte, die sie gelöst haben.Dick Wolf, Tom Thayer, Jane Lipsitz, Dan Cutforth, Nan Strait, Dan Volpe und Adam Kassen gehören zu den Produzenten. Jeweils sind fünf Folgen geplant.