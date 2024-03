«Fixer Upper» feiert seinen zehnten Geburtstag

US-Fernsehen

Chip und Joanna Gaines feiern die Serie mit einem Special namens «The Lakehouse».

Nach Informationen von „Variety“ werden die «Fixer Upper»-Stars Chip und Joanna Gaines im Juni das zehnjährige Jubiläum der HGTV-Show feiern. Laut offizieller Beschreibung begleitet die neue Ausgabe von «Fixer Upper» Chip und Joanna bei der Renovierung eines einzigartigen modernen Seehauses aus der Jahrhundertmitte in der Nähe des Lake Waco, einer neuen Nachbarschaft für das in Waco, Texas, ansässige Renovierungsduo. Die Zuschauer werden im Laufe der Staffel die komplette Umgestaltung des Anwesens verfolgen, während Chip und Joanna mit überraschenden Inneneinrichtungen und einzigartigen Außenanlagen, die noch nie zuvor in «Fixer Upper» zu sehen waren, über sich hinauswachsen.Fixer Upper: The Lakehouse" wurde von der Produktionsfirma Blind Nil der Gaineses produziert. Die sechs Episoden werden ab dem 2. Juni drei Wochen lang in Doppelpremieren sowohl auf Chip und Joanna Gaines' Magnolia Network (das zu Warner Bros. Discovery gehört) als auch auf HGTV, dem ursprünglichen Heimatsender der Fixer Upper"-Franchise, ausgestrahlt. Am selben Tag wird die Sendung auch auf Max und Discovery+ zu sehen sein.Allison Page, Präsidentin von Magnolia Network, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf zu sehen, wie Chip und Jo dieses Seehaus in Waco in Angriff nehmen und ihre Renovierungs- und Designmuskeln auf eine Art und Weise spielen lassen, die unsere Zuschauer noch nie zuvor gesehen haben. Seit der Erstausstrahlung von Fixer Upper im Jahr 2014 haben die beiden eine riesige Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen und eine beliebte Lifestyle-Marke aus dem Boden gestampft, und wir freuen uns darauf, diesen Meilenstein in diesem Jahr mit ihnen zu feiern."