So oft wie nie: Judith Hoersch ist ab April wieder «Lena Lorenz»

Vorab sind alle sechs Folgen der zehnten Staffel der Hebammen-Serie in der ZDFmediathek zu sehen.

In den vergangenen Jahren hatte das ZDF die Heimatfilm-Reihe, die gemeinsam mit dem ORF entsteht, stufenweise ausgebaut. Von anfangs zwei Episoden wurde der Staffelumfang auf vier Folgen pro Jahr erhöht – nur im Pandemie-Jahr 2020 gab es nur drei Ausgaben. Im vergangenen Jahr spielte Judith Hoersch, die die Titelrolle 2019 von Patricia Aulitzky übernommen hatte, sogar in fünf Folgen. Und die Steigerung setzt sich weiter fort, denn für die zehnte Staffel hatte das ZDF die Produktionsfirma Ziegler Film mit sechs Episoden beauftragt.Die erste Ausgabe der Jubiläumsstaffel ist am Donnerstag, 11. April, um 20:15 Uhr zu sehen. Die Auftaktfolge trägt den Titel „Vertauscht“. Darin ist Lena Lorenz gleich rund um das Thema Geburt fachlich und vor allem menschlich gefordert: Zwei Elternpaare, die sich in der gleichen Kinderwunschklinik unterstützen ließen, stellen erst mit der Betreuung durch die Hebamme fest, dass beide Mütter jeweils das Kind des anderen Paares ausgetragen haben – keine leichte Situation für alle Beteiligten. Privat will Lena noch nicht richtig zu ihren Gefühlen für Rob Manzini (Seán McDonagh) stehen. Und auch ihre Mutter Eva Lorenz (Eva Mattes) hat zu kämpfen: Vinz Huber (Michael Roll) konfrontiert sie immer wieder mit den Vorbereitungen zu seiner bevorstehenden Hochzeit mit Aimée Benzweiler (Julia Bremermann). Er möchte, dass Eva seine Trauzeugin wird. Doch Eva lehnt ab. Es stellt sich die Frage, ob sie immer noch nicht über das frühere Techtelmechtel mit Vinz hinweg ist.Regie führten Sebastian Sorger, Carola Meeder und Saskia Weisheit nach Drehbüchern von Wiebke Jaspersen, Susanne Wagner und Hagen Moscherosch, Carolin Otto, Luci van Org und Aglef Püschel. Seitens Ziegler Film fungierte Barbara Thielen als Produzentin. Vorab sind alle Folgen ab Donnerstag, 4. April, in der ZDFmediathek abrufbar.