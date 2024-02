Sky kündigt neue Dokumentationen an

England

Auf der Insel widmet man sich der Party-Insel Ibiza, der schwarzen Witwe Großbritanniens und den Klitschkos.

In diesem Jahr erscheint auf Sky Documentaries) unter der Regie von Kevin Macdonald und bietet den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Zugang zum ehemaligen Schwergewichts-Boxweltmeister Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir, die gemeinsam den Sport mehr als ein Jahrzehnt lang dominierten. Dieser abendfüllende Dokumentarfilm zeigt Vitalis Weg vom Ring zum politischen Amt und schließlich die Verteidigung der Hauptstadt, als diese im Februar 2022 von den russischen Streitkräften angegriffen wurde, als dienstältester Bürgermeister von Kiew.Nach den von der Kritik hochgelobten Filmen «Liverpool Narcos» und «Dublin Narcos» folgt nun, der dritte Teil der «Narcos»-Reihe, in dem die Geschichte erzählt wird, wie sich eine winzige, verschlafene Mittelmeerinsel in eine der pulsierendsten Partymetropolen der Welt verwandelte, angeheizt durch einen gefährlichen und lukrativen Drogenhandel, der ebenso viele Kriminelle wie Partylöwen an die Küste zog., der ebenfalls in diesem Jahr auf Sky Documentaries zu sehen ist, folgt den jahrzehntelangen polizeilichen Ermittlungen gegen eine der gefährlichsten Mörderinnen Großbritanniens. Über 20 Jahre hinweg führte Dena Thompson, die als "Schwarze Witwe" bekannt war, eine anhaltende Kampagne von Betrug, Täuschung, Bigamie und Mord durch. Mit Hilfe von "Lonely Hearts"-Kolumnen lockte sie eine Reihe von Ehemännern und Dutzende von Liebhabern in ihr Leben und zwang sie mit ihren bizarren, aber überzeugenden Geschichten dazu, ihre Ersparnisse, ihre Häuser, ihre Familien und ihre Freiheit aufzugeben.Sky Arts zeigtund gewährt dem Publikum in dieser neuen vierteiligen Serie einen unvergleichlichen Blick hinter die Kulissen, wenn das London Philharmonic Orchestra seine neue Saison mit Mahlers epischer Sinfonie Nr. 2, "Auferstehung", eröffnet.Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Kate Bryan taucht ganz in das Leben und die Arbeit von Maggi Hambling ein, einer Ikone, die sowohl für ihren bissigen Witz als auch für ihr künstlerisches Genie bekannt ist. Inverbringt Kate, die viele ihrer Erlebnisse mit dem iPhone gefilmt hat, lange Tage mit Maggi zu Hause und in ihrem Atelier, wo die Künstlerin täglich um 5 Uhr morgens aufsteht und sich trotz ihres kürzlich erlittenen Beinahe-Herzinfarkts an die Arbeit macht. Sie spricht über alles, von ihren kreativen Prozessen und ihren Musen bis hin zu Strafzetteln, Zimtschnecken und ihrer Rolle als widerwillige Queer-Ikone. Dieser einmalige Film zeichnet ein intimes Porträt einer Künstlerin, die normalerweise nicht im Rampenlicht steht, und erkundet ihr gefeiertes Werk.ist ein zeitgemäßer und mitreißender Dokumentarfilm von Sky Arts , der zahlreiche neue Interviews mit einem reichen Fundus an historischen und seltenen Archiven zu einer fesselnden Reflexion über ihren Weg verbindet: Seit ihrer ersten öffentlichen Arbeit als "lebende Skulpturen" haben sie immer wieder Faszination und Kontroverse, Bewunderung und Schock hervorgerufen.