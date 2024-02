Rundschau

Noomi Rapace will zurück auf die Erde, Aang möchte die Elemente beherrschen und Vince Staples reitet die lahme Comedy-Welle.

Wasser, Erde, Feuer, Luft: Die vier Nationen lebten einst in Harmonie miteinander … bis alles anders wurde. Dies ist die realverfilmte Adaption der beliebten Animationsserie.Ein Kryptowährungsboss wird tot aufgefunden. Das Team muss herausfinden, wohin die fehlenden Krypto-Münzen verschwunden sind.In der Serie spielt Noomi Rapace die Astronautin Jo, die nach einem Unfall im Weltraum zur Erde zurückkehrt – nur um festzustellen, dass wichtige Teile ihres Lebens scheinbar verschwunden sind. Das actiongeladene Weltraumabenteuer erkundet die dunklen Seiten der menschlichen Psyche und zeigt das verzweifelte Streben einer Frau, die Wahrheit über eine geheim gehaltene Seite der Raumfahrtgeschichte aufzudecken und das zurückzubekommen, was sie verloren hat.Der in gewisser Weise berühmte und reiche Rapper und Schauspieler Vince Staples muss in seiner Heimatstadt The Beach die Herausforderungen und Überraschungen des Alltags meistern.Nach Ausbruch des Krieges beschließt die ukrainische Therapeutin Lydia, gespielt von Anastasia Karpenko, den Menschen vor Ort zu helfen, indem sie Mitfahrgelegenheiten in ihrem Auto anbietet. In jeder der 10 Episoden sitzen andere Menschen im Auto von Lydia. Ihre Lebensrealitäten, Schicksalsschläge und Hoffnungen erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven von der Situation in der Ukraine. Die Geschichten basieren dabei auf realen Erfahrungen von Ukrainer während der Anfänge des Krieges in ihrem Heimatland.