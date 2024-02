Quotencheck

Neuer Sendeplatz, angepasstes Konzept – aber die Probleme für die Sat.1-Sendung blieben die gleichen: niedrige Quoten.

Obwohl in der ersten Staffel eigentlich Alexander Kumptner und Hanna Reder als feste Profi-Köche ins Duell gegeneinander gehen sollten, waren die Folgen im Frühjahr 2022 von zahlreichen Wechseln geprägt. Die durch krankheitsbedingte Ausfälle geprägte Produktion von Endemol Shine Germany tat sich dann auch bei der Ausstrahlung teils schwer. Im Schnitt schalteten zur besten Sendezeit am Donnerstagabend 0,93 Millionen Zuschauer ein, wovon nur 0,39 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stammten. Die Marktanteile lagen entsprechend unterhalb des Senderschnitts bei 3,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 5,9 Prozent bei den Umworbenen.Etwas überraschend entschied sich Sat.1 dennoch das Format fortzusetzen, obwohl eine Zweitverwertung der ersten Staffel im Sommer 2023 nicht gut ankam. Man verpassteaber einen neuen Sendeplatz und ein angepasstes Konzept, das pro Folge das Duell zweier Profikochteams vorsah. Los ging es am 3. Januar 2024 vor 0,79 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die einen Marktanteil von 3,0 Prozent ausmachten. Mit 0,30 Millionen Jüngeren waren ausbaufähige 5,2 Prozent drin.In den beiden folgenden Wochen stieg die Riechweite auf 0,86 und 0,94 Millionen Seher, was den Marktanteil auf 3,2 und 3,7 Prozent steigen ließ. In der Zielgruppe verblieb man mit 0,32 und 0,30 Millionen unter 50-Jährigen und 5,1 sowie 5,3 Prozent auf einem eher mäßigen Niveau. Am Mittwoch, den 24. Januar, sank das Interesse auf 0,88 Millionen und der Marktanteil auf 3,2 Prozent. Es schalteten erneut 0,30 Millionen junge Seher ein, die diesmal aber nur 4,5 Prozent des Zielgruppenmarktes belegten.Die erfolgreichste Ausgabe des Jahres lief am 31. Januar, denn es schalteten rund eine Million Zuschauer ein, wovon 0,35 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile kletterten auf 4,0 respektive 6,3 Prozent. Das Staffelfinale verzeichnete 0,91 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent. Es stammten aber nur 0,28 Millionen aus der Zielgruppe – neuer Allzeit-Tiefstwert. Der Marktanteil rutschte auf 5,1 Prozent.Trotz neuem Sendeplatz und angepasstem Konzept wurde «Kühlschrank öffne dich!» kein Erfolg. Ruth Moschner moderierte im Schnitt vor 0,89 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Der Marktanteil belief sich auf 3,5 Prozent. In der Zielgruppe sank das Ergebnis im Vergleich zur ersten Runde um 80.000 Menschen auf 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass der Marktanteil auf 5,3 Prozent fiel – 0,6 Prozentpunkte weniger als im April und Mai 2022.