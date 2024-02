«Sanditon»-Autorin verkauft neue Serie an die BBC

England

Die sechsteilige Serie «We Go Again» soll in diesem Jahr in Birmingham und Coventry entstehen.

Das neue Drama(Arbeitstitel) der preisgekrönten Autorin Janice Okoh («Sanditon») wurde von der BBC in Auftrag gegeben. Die sechsteilige Serie basiert auf Janice Okohs Stück Three Birds, das mit dem renommierten Bruntwood Playwriting Prize ausgezeichnet wurde, und wird von The Forge Entertainment («The Buccaneers»), einem Unternehmen von Banijay UK, für BBC Three und den BBC iPlayer produziert.«We Go Again» ist ein Comedy-Drama über drei hartnäckig optimistische Geschwister mit einem dunklen Geheimnis. Als ihre Mutter verschwindet, tun sie alles, um es geheim zu halten, damit sie als Familie zusammenbleiben können, aber können sie - so kämpferisch und loyal sie sind - wirklich die Behörden austricksen und ihr Leben unter dem Radar weiterführen?Erfinderin und Autorin Janice Okoh sagt: "Es war ein aufregender und freudiger Prozess, mit The Forge und BBC Three zusammenzuarbeiten, um diese lebendigen Charaktere ins Fernsehen zu bringen. Ich hoffe, die Zuschauer werden sie genauso lieben wie ich.“George Ormond, ausführender Produzent von The Forge, sagt: "Janice' Drehbücher sind ein frischer Wind - furchtlos, urkomisch, überraschend und oft bewegend. Wir können es kaum erwarten, sie auf die Leinwand zu bringen.“Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama: "Janice Okohs «We Go Again» ist die perfekte Mischung aus wunderbar gezeichneten, liebenswerten Charakteren und einer spannenden Handlung, bei der man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Ergreifend, witzig und voller Leben bietet We Go Again eine unverwechselbare neue Wendung des Familiendramas und wir können es kaum erwarten, mit den Dreharbeiten in Birmingham und Coventry zu beginnen.“