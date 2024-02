Zwei neue «Blue Lights»-Staffeln

England

Declan Lawn und Adam Patterson dürfen insgesamt zwölf neue Folgen verfassen.

Die BBC hat zwei weitere sechsteilige Staffeln des Polizeidramasaus Belfast bei Two Cities Television für BBC One bestellt. Die Nachricht über die dritte und vierte Staffel kommt noch vor der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel, die in diesem Frühjahr ausgestrahlt werden soll.«Blue Lights», das von Declan Lawn und Adam Patterson mitentwickelt und geschrieben wurde, ist ein authentisches, fesselndes und düster-komisches Drama über gewöhnliche Menschen, die einen außergewöhnlichen Job machen. Die erste Staffel, die im März letzten Jahres ausgestrahlt wurde, folgte drei neuen PSNI-Rekruten auf Probe, die sich durch ihre ersten Monate in einem einzigartig komplexen Umfeld als Polizeibeamte durchschlagen.In der kommenden zweiten Staffel spielen Siân Brooke (Grace Ellis), Martin McCann (Stevie Neil), Katherine Devlin (Annie Conlon), Nathan Braniff (Tommy Foster), Joanne Crawford (Helen McNally), Andi Osho (Sandra Cliff) und Hannah McClean (Jen Robinson) erneut ihre Rollen. Ebenfalls wieder dabei sind Paddy Jenkins (Happy Kelly), Desmond Eastwood (Murray Canning), Jonathan Harden (Jonty) und Andrea Irvine (Nicola Robinson). Neu in der zweiten Staffel sind Frank Blake als neuer Constable Shane Bradley, Seamus O'Hara als Lee Thompson und Seána Kerslake als seine Schwester Mags.Die Co-Schöpfer und ausführenden Produzenten Stephen Wright (Two Cities Television) und Louise Gallagher (Gallagher Films) sagen: "Die Wiederaufnahme der Serie in zwei Staffeln ist ein überwältigender Vertrauensbeweis für «Blue Lights» - die Autoren, die Schauspieler, die Crew und das gesamte Produktionsteam. Die BBC war ein außergewöhnlicher Partner, der uns geholfen hat, die Serie zu verbessern. Ein großes Dankeschön von allen im «Blue Lights»-Team für das Vertrauen und die Unterstützung, die unserer Show entgegengebracht wird; wir arbeiten mit den besten Leuten zusammen. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen, und wir können es kaum erwarten, mit dem «Blue Lights»-Team in Belfast wieder loszulegen."«Blue Lights» wird von Declan Lawn und Adam Patterson gemeinsam entwickelt, geschrieben und inszeniert, von Stephen Wright von Two Cities Television mitentwickelt und produziert und von Louise Gallagher von Gallagher Films mit Unterstützung von Northern Ireland Screen mitentwickelt und mitproduziert. «Blue Lights» wurde von Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama, und Charlotte Moore, BBC Chief Content Officer, in Auftrag gegeben. Die ausführenden Produzenten sind Stephen Wright (Two Cities Television), Louise Gallagher (Gallagher Films), Declan Lawn und Adam Patterson, der ausführende Produzent der BBC ist Nick Lambon.