ProSieben Fun setzt auf «DEW Tour»

Mitte März wird es winterlich im Programm des Fernsehsenders.

Die frühere NBC-Extremsport-Showgeht weiter. Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun startet in der Nacht auf Samstag, den 9. März 2024, um 0.55 Uhr die Übertragung aus Copper Mountain, Colorado. Am Samstag meldet sich die Fernsehstation ab 18.30 Uhr und bleibt bis 22.05 Uhr on Air.In der Nacht zum Sonntag wird die Show um 00.50 Uhr fortgesetzt und soll bis 05.05 Uhr auf dem Bildschirm bleiben. Bevor es mit der «Dew Tour Snow 2024» weitergeht, strahlt ProSieben Fun zwischen 14.45 und 18.05 Uhr noch eine Übertragung deraus Dubai aus. Bis 20.45 Uhr ist dann der dritte Dew-Tour-Tag eingeplant.Die Winter Dew Tour ist eine kostenlose Veranstaltung und für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Zuschauer können das Geschehen von Copper's Center Village, wo die Veranstaltung stattfindet, aus der ersten Reihe verfolgen. Das Dew Tour Festival, das sich am Fuße des Center Village befindet, bietet ein Sponsorendorf, Essen und Getränke, Fototermine mit den Profisportlern, Autogrammstunden und einen Streetstyle-Kurs. Die Superpipe-Events werden praktischerweise direkt über dem Center Village stattfinden.