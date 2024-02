Eva Brenner kehrt im ZDF zurück

TV-News

Ab Ostersonntag läuft wieder «Mein Zuhause richtig schön».

Die Wintersport-Saison ist spätestens an Ostern vorbei. Deshalb bringt auch das ZDF das Formatam Sonntagmittag zurück. Die neuen Episoden mit Eva Brenner werden ab 31. März um 14.55 Uhr ausgestrahlt. Das ZDF hat insgesamt fünf neue Ausgaben bestellt.In dem Format führt die Innenarchitektin Eva Brenner in drei Schritten die Familien durch den Entscheidungsprozess. Zunächst interessiert sich die Moderatorin für die Familie selbst und versucht, die individuellen Vorlieben, die Wünsche und Träume der Familienmitglieder zu verstehen und sie mit in den Gestaltungsprozess aufzunehmen.In einem zweiten Schritt erfolgen die Bestandsaufnahme der Baustelle und die Entscheidung über größere Umbaumaßnahmen. Dann beginnt im dritten Schritt der kreative Prozess, an dessen Ende Eva Brenner zwei Entwürfe präsentiert. Unterstützt durch fotorealistische Animationen, die einen Eindruck vom fertigen Umbau geben, entscheidet sich die Familien für einen Entwurf.