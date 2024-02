funks TikTok-Format «Ey Jamal» startet bei YouTube

Vermischtes

Content Creator Karim Jamal hat ein zehnminütiges YouTube-Special seines TikTok-Formats «Ey Jamal» produziert.

Vor zwei Jahren ging das von TikTok-Creator Karim Jamal produzierte funk-Formatauf der chinesischen Kurzvideoplattform an den Start. Darin erweckte er typische Charaktere aus dem Schulalltag zum Leben, indem Jamal pro Video mehrere Rollen verkörperte und mit sich selbst im Dialog interagierte. Nun wird aus dem Comedy-Format ein fiktionales Projekt, das es nicht nur auf TikTok zu sehen gibt, sondern auch bei YouTube abrufbar ist.Ab sofort ist dort das knapp zehnminütige Specialzu sehen, in dem Karim Jamal als die beliebten Charaktere Sabrina, Selina und viele mehr die Schule aufmischt. Außerdem treten bekannte TikToker wie „kaan.etm“, „how2Shirli“, „kimisinamood“ und „mohi_07“ auf.Wer ist cooler? Ronaldo oder Messi? Nina Chuba oder Ayliva? Wir oder die Parallelklasse? Das sind die ultimativen Fragen, die die «Ey Jamal»-Klasse beschäftigen. Die 10b, allen voran Poser Justin, dreht ein Rapvideo – mit Tänzerinnen, fetten Karren und brennenden Geldscheinen. Wirklich „cool“ ist es aber erst, nachdem Gregor es cool bearbeitet hat. Und ein richtiger Rap ist es eben auch nur, wenn jemand gedisst wird. Also muss die 10d dran glauben – die finden das gar nicht cool und schwören Rache.