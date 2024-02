«Die Mutter aller Lügen» kommt zu Geo

TV-News

Der 100-minütige Dokumentarfilm stammt von Asmae El Mourdir.

Am Montag, den 18. März 2024, strahlt Geo Television den Dokumentarfilmaus. Das Werk aus Marokko, der im Jahr 2023 gedreht wurde, umfasst 100 Minuten. Die junge marokkanische Filmemacherin Asmae El Moudir möchte wissen, warum sie nur ein einziges Foto aus ihrer Kindheit besitzt und warum das Mädchen auf dem Bild nicht sie selbst ist.Sie beginnt, die Erzählungen ihrer Familie über ihre Heimat und ihr Land zu hinterfragen. Langsam trägt sie Schichten der Täuschung und des vorsätzlichen Vergessens ab. In diesem manchmal surrealen Film versucht El Moudir, die Wahrheit an die Oberfläche zu holen.Der Film feierte seine Weltpremiere bei den 76. Filmfestspielen von Cannes, wo El Moudir den Preis für die beste Regie (Un Certain Regard) gewann, «Die Mutter aller Lügen» wurde als marokkanischer Beitrag für den besten internationalen Spielfilm bei den 96. Academy Awards ausgewählt, und war einer der 15 Finalistenfilme der Dezember-Shortlist. Unter die besten fünf Filme kam der marokkanische Beitrag allerdings nicht.