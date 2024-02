Nitro setzt auf Vorbereitungsspiele

TV-News

Ende März duellieren sich mehrere Mannschaften in der Primetime.

Am 14. Juni 2024 startet die 17. Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Allianz Arena in München. Damit Schottland nicht gegen die deutsche Elf untergeht, wird sie ein Vorbereitungsspiel austragen, das beim Unterhaltungssender Nitro ausgestrahlt wird.Die Partie zwischen Niederlande und Schottland steigt am Freitag, den 22. März, um 20.15 Uhr. Laura Papendick führt durch die Sendung, Patrick Helmes wurde als Experte gebucht. Cornelius Küpper darf das Match kommentieren. Bereits einen Tag früher kickt Portugal gegen Schweden, Nitro wird auch diese Partie übertragen.Auch hier führt Laura Papendick durch die mehrstündige Sendung. Felix Kross wurde von RTL als Experte verpflichtet. Robby Hunke liefert den Kommentar zur Sportübertragung. Kross war bis 2021 Profispieler für Hansa Rostock, Werder Bremen, Union Berlin und Eintracht Braunschweig. Er ist auch der Bruder von Weltmeister Toni Kroos, der sein Comeback in der DFB-Elf geben wird.