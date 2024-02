«Dark Winds» geht weiter

TV-News

RTL Crime setzt die Serie ab April fort.

Der Pay-TV-Sender RTL Crime setzt ab Dienstag, den 2. April, um 20.15 Uhr auf die sechs Folgen umfassende zweite Season von. Die Serie stammt von AMC Studios und wurde sowohl bei AMC ausgestrahlt als auch bei AMC+ zum Streaming bereit gestellt.Der Navajo-Stammespolizist Joe Leaphorn untersucht den Tod eines Mannes, der in eine mysteriöse Sekte verwickelt ist. Jim Chee, der nebenbei als Privatdetektiv arbeitet, ist derweil mit seinem eigenen Fall beschäftigt. Als die Ermittlungen der beiden Männer kollidieren, geraten Leaphorn und Chee plötzlich in große Gefahr.Beim Staffelauftakt führten Chris Eyre und Sasnford Bookstaver Regie, das Drehbuch stammte von Razelle Benally und Billy Luther. Zahn McClarnon verkörpert Joe Leaphorn, ein altgedienter Stammespolizeileutnant in Kayenta, einer Stadt im Navajo County. AMC hat der Serie schon ein Go für eine dritte Staffel erteilt.