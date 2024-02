«Let's Dance» startet standesgemäß mit «Wer tanzt mit wem?»

Quotennews

Was bei «DSDS» das Casting war, ist bei «Let's Dance» der «Wer tanzt mit wem?»-Auftakt. Na ja, so oder so ähnlich. Für das RTL lief der erste Promi-Tanz-Abend gut!

Es wird wieder das Tanzbein geschwungen. Auch wenn es bereits vor rund vier Wochen bekannt war, Quotenmeter berichtete startet am gestrigen Abend standesgemäß mit der "Partnerwahl" und der «Wer tanzt mit wem?»-Show in eine neue Staffel. Seit 2017 schickt der Köln-Sender diese erste Ausgabe vor einer Staffel ins Rennen, seitdem läuft es aus Sicht der Quote außerordentlich stabil. Hierzu in aller Kürze die Marktanteile der vergangenen fünf Jahre: 16,9, 16,3, 16,6, 16,1, 15,9 und gestern 16,9 Prozent. So eine Stringenz wünscht man sich doch für jährlich laufende Formate, für den gestrigen Marktanteil waren 3,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verantwortlich. Dies ist selbstredend die beste Reichweite eines privaten Formates am gestrigen Sendetag.In der Zielgruppe zeichnet sich die erste Tanz-Show des Jahres etwas wechselhafter. Wieder mit dem Blick auf die vergangenen fünf Jahre ergaben sich folgende Quoten: 22,6, 26,5, 20,3, 21,3, 22,7 und gestern gute 22,8 Prozent. Mit 1,18 Millionen Umworbenen führt RTL auch diese Reichweiten-Tabelle unangefochten an. Doch nicht nur die Primetime lief exzellent, auch vor und nach dem 20:15 Uhr-Programm konnte man sich in Köln auf seine Formate verlassen.Im Vorlauf holteüberzeugende 2,21 Millionen Zuschauer, davon 0,58 Millionen Werberelevante, ab. Die Marktanteile lagen ab 19:40 Uhr bei guten 9,5 Prozent insgesamt und 13,7 Prozent am Zielgruppen-Markt. Nach dem Tanz-Abend verweilten noch 2,36 Millionen Zuschauer für, damit stieg der Marktanteil ab 23:35 Uhr sogar auf 17,2 Prozent. In der Zielgruppe ließ man mit 17,3 Prozent etwas nach, hier verweilten 0,56 Millionen Umworbene.