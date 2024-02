Neue Folgen aus der «Waffenschmiede»

TV-News

Bei Kabel Eins Doku sind neue Episoden der Doku-Reihe «Wettkampf der Waffenschmiede» angekündigt worden.

Derzeit laufen Wiederholungen vonbei Kabel Eins Doku, doch das ändert sich ab Mitte März. Ab Montag, den 11. März 2024, ab 17:15 Uhr wird die Fernsehstation aus München neue Episoden der Sendung ins Programm aufnehmen. Die Episode „Der Hora“, im Original „The Deadly Vajra-Mushti“ feiert Premiere. Die US-Dokumentation ist im Jahr 2015 entstanden.eIn diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Die Kamera ist dabei, wenn die Waffen hergestellt und eingesetzt werden. Der Sieger wird von einer Expertenjury bestimmt und kassiert ein scharfes Preisgeld.«Forget the Fire» wird seit 22. Juni 2015 für History gedreht. Inzwischen sind zehn Staffeln mit über 240 Episoden entstanden. Die ersten sieben Staffeln führte Will Willis, ein früherer Army Ranger durch die Sendung, ab der achten Runde übernahm Grady Powell die Moderation. Outpost Entertainment wurde mit der Produktion beauftragt.