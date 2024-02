Populismus um Mai Thi Nguyen-Kim

Quotenmeter.FM

Die Fährte, die die studierte Chemikerin in die Medien schickte, war offensichtlich. Dennoch sind viele Medienmacher und Zuschauer darauf reingefallen.

Vergangene Woche veröffentlichte die frühere YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim auf ihrem beliebten Kanal MaiLab ein Video mit dem Titel „Statement“, in dem die aus Hembach stammende Wissenschaftlerin ankündigte, dass sie fortan in der Politik etwas bewegen wolle. Zahlreiche überregionale Tageszeitungen und Mediendienste schnappten die Meldung auf.Den Medien ist dabei aber nicht immer aufgefallen, dass ein paar Tage später die sechste Staffel von «Mai Think X – Die Show» bei ZDFneo zurückkehrt. Die Podcast-Hosts Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben im Vorfeld schon über das Video debattiert und es als Ankündigungsvideo der neuen Runde eingestuft – schließlich deckte sich das Video mit dem Sendungsinhalt „Populismus“. Die neue Folge war für Roth und Riedner etwas enttäuschend, unterm Strich war sie nur ein Kurzreferat aus der achten Klasse.Doch war die Sendung dadurch schlecht? Mitnichten, schließlich können zahlreiche Menschen nicht die Aussagen und Texte in den sozialen Medien oder in den Medien reflektieren. Aus diesem Grund sagen Roth und Riedner, dass «Mai Think X – Die Show» durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Das Statement von Mai Thi Nguyen-Kim gab ihrem früheren YouTube-Kanal wieder so viel Schwung, dass die Folge von eineinhalb Millionen Menschen angeklickt wurde.