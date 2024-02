Hulu bestellt «Chad Powers»

US-Fernsehen

Glen Powell, der auch als Co-Autor an der Serie mitwirkt, wird in der Hauptrolle zu sehen sein.

Hulu hat die Serienbestellung der halbstündigen Comedybekannt gegeben, die von den Co-Autoren und ausführenden Produzenten Glen Powell und Michael Waldron produziert wird. Eli Manning fungiert als ausführender Produzent zusammen mit Peyton Manning von Omaha Productions, Jamie Horowitz, Ben Brown und ESPN. Waldron und Adam Fasullo produzieren für Anomaly Pictures. Die Serie wird von Powell produziert, der auch als Co-Kreativer, Co-Autor und ausführender Produzent unter seinem Produktionsunternehmen Barnstorm Productions tätig ist. Die Serie kommt von 20th Television.Als schlechtes Benehmen die College-Karriere von Quarterback Russ Holliday zunichte macht, verkleidet er sich und kommt als der talentierte, umgängliche Chad Powers in ein angeschlagenes Südstaaten-Football-Team. Die halbstündige Komödie von 20th Televison basiert auf dem von NFL Films und Omaha Productions produzierten Sketch, der auf ESPN+ als Teil der Serie «Eli's Places» ausgestrahlt wurde und auf Hulu gestreamt wird. Powell und Waldron haben den Pilotfilm mitgeschrieben.Sagten Powell und Waldron: "Wir sind beide eingefleischte College-Football-Fans. Als wir Eli als Chad Powers sahen, wussten wir, dass das der Weg zu einer großen, lustigen Geschichte über diese Welt ist. Wir freuen uns, Teil dieses Teams zu sein, und können es kaum erwarten, Chad ins Spiel zu bringen. Think fast, run fast.""Die Liebe für «Chad Powers» hat mich auf spektakuläre Weise überrascht", sagte Eli Manning. "Ich habe 16 Jahre in der NFL gespielt, aber wenn ich jetzt in einem Restaurant bin oder durch einen Flughafen laufe, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Fans schreien: 'Hey Chad! Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Freunden Glen Powell, Michael Waldron und Omaha Productions die Geschichte von «Chad Powers» weiterzuerzählen und zu sehen, was er als Nächstes tut."´