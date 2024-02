«Virgin River»-Prequel in Planung

US-Fernsehen

In der neuen Serie soll es um die Vorgeschichte von Mels Eltern gehen.

Der Streamingdienst Netflix arbeitet laut „Deadline“ an einem Prequel zur Erfolgsserie. Die Serie folgt dem Leben der Bewohner der gleichnamigen nordkalifornischen Stadt, darunter die Krankenschwester Mel (Breckenridge), der Barbesitzer und Veteran Jack (Henderson), der Stadtarzt Doc (Matheson), die Bürgermeisterin Hope (O'Toole) und weitere Charaktere.In einem Prequel will Netflix die Vorgeschichte von Mels Eltern erzählen. Ihre Mutter Sarah Jensen starb, als sie noch bei klarem Verstand war. Everett Reed (John Allen Nelsen) wurde im Finale der sechsten Staffel als Mels leiblicher Vater enthüllt.«Virgin River» debütierte 2019 und befindet sich derzeit in der Produktion der siebten Staffel. Es ist eine Serie, die regelmäßig die Netflix Top 10 anführt, wenn neue Staffeln veröffentlicht werden, basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Robyn Carr und wurde von Sue Tenney für das Fernsehen entwickelt. Der Showrunner und Autor der Prequel-Serie ist Patrick Sean Smith.