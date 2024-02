«Community»-Drehbuch ist fast fertig

US-Fernsehen

Laut Serienschöpfer Dan Harmon könnten die Dreharbeiten bald beginnen.

Der Erfinder der NBC-Comedykommt seinem Wunsch nach sechs Staffeln und einem Abschlussfilm immer näher. Nachdem der ehemalige «Community»-Darsteller Donald Glover kürzlich erklärte, dass bereits an einem Drehbuch gearbeitet werde, teilte Dan Harmon nun dem Branchenblatt „Variety“ mit, dass das Skript fertiggestellt sei."Ich kann Donald Glovers Bericht bestätigen, dass ich ihm gesagt habe, das Drehbuch sei fertig, aber ich werde auch sagen, dass Donalds Quellen so unzuverlässig sind, weil das Drehbuch immer 'fast fertig' ist", scherzte Harmon. "Was soll ich sagen - es spielt auf dem Campus des Greendale Community College. Ich bin sehr aufgeregt und wir sind fast fertig.Peacock und Sony Pictures TV, die im September gemeinsam grünes Licht gaben, beschrieben die Verhandlungen, die Peacock führte, um sich den Film zu sichern, als "hart umkämpft". Als Teil des Deals erwarb Peacock auch die nicht-exklusiven Rechte an allen sechs Staffeln von «Community», die auch auf Netflix und Hulu zu sehen sind.