«Die Rosenheim-Cops» bekommen siebtes Primetime-Special

TV-News

Derzeit wird in Rosenheim und München das 90-minütige Winterspecial «Totholz» gedreht. Die Ausstrahlung könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Über fünf Millionen Zuschauer haben kurz nach dem Weihnachtsfest 2023 das sechste Primetime-Special «Ein eiskalter Morder» der beliebten ZDF-Serieverfolgt. Der Mainzer Sender durfte sich über einen hohen Marktanteil von 19,6 Prozent freuen, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,8 Prozent solide. Nun plant das ZDF mit einem neuen Winter-Special, das den Arbeitstitelträgt und derzeit in Rosenheim, München und Umgebung gedreht wird. Die Dreharbeiten der Bavaria Fiction sollen noch bis Mitte März 2024 andauern.Regie führt Herwig Fischer nach dem Buch von Ariane Homayounfar und Joachim Braner. Produzent ist Alexander Ollig, ausführende Produzentin ist Marlies Moosauer. Der verantwortliche Redakteur im ZDF ist Christof Königstein. Die Hauptrollen des Kommissar-Duos Hansen und Stadler übernehmen einmal mehr Igor Jeftić und Dieter Fischer. In weiteren Rollen sind Arthur Klemt, Michael Mendl, Heio von Stetten, Eva-Maria Grein von Friedl, Christian Lerch und Julia Stinshoff zu sehen. Im Winter-Special spielen zudem Jillian Anthony, Adrian Bräunig, Déborah Jo, Marina Lötschert, Maria Lüthi, Daniel Popat, Axel Röhrle, Hans Stadlbauer, Kathrin Anna Stahl und Florian Ziller. Und im bewährten Team der «Rosenheim-Cops» spielen außerdem Baran Hêvî, Karin Thaler, Marisa Burger, Max Müller, Alexander Duda, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig.Der Film handelt vom Fall des erschossenen Waldbesitzers und Holzhändlers Joseph Kreitmair, der auf seinem Hochsitz aufgefunden wird. Sofort nehmen die Kommissare Hansen (Jeftić) und Stadler (Fischer) die Ermittlung auf. Erste Verdächtige lassen nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Tat gab es Streit zwischen dem Ermordeten und seinem jüngeren Bruder Sebastian (Klemt). Die beiden hatten unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Zukunft des Familienunternehmens, das ihnen von ihrem Vater, dem Patriarchen Friedrich Kreitmair (Mendl), übertragen wurde. Aber auch Ignatius Böck (von Stetten), der Besitzer der Edeltischlerei Böck, gerät in den Kreis der Verdächtigen, sowie Lena Burgstaller (Grein), die für die Kreitmairs arbeitet und auch Waldbesitzer Hans-Jürgen Ertl (Lerch). Neben den Ermittlungen ist Hansen privat eingespannt, denn er hat Isabella Pohl (Stinshoff), eine erfolgreiche Trachtendesignerin, kennengelernt.«Die Rosenheim-Cops – Totholz» soll voraussichtlich Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 ausgestrahlt werden, wie das ZDF mitteilte.