Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die drei Profiköche in den Vereinigten Staaten von Amerika? Punktete «Der Bergdoktor» am Wilden Kaiser?

Die zweite Ausgabe vonlockte 5,55 Millionen Zuschauer zum Ersten, die Reihe verbuchte mit „Wechselspiele“ 20,9 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent bei den jungen Menschen. Die Info-Magazine(2,26 Millionen) und(1,80 Millionen) verzeichneten maue 9,9 sowie 9,6 Prozent beim Gesamtpublikum und fuhren schlechte 3,2 und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.Das ZDF setzte auf, der in dieser Woche 5,85 Millionen Zuschauer erreichte. Die Sendung vom Wilden Kaiser verbuchte 22,0 Prozent bei allen sowie 8,8 Prozent bei den jungen Menschen. Im Anschluss verzeichnetenundnoch 3,98 und 2,05 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 17,2 und 11,9 Prozent bemessen. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ermittelte 6,4 und 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das RTL-Quizlockte 1,45 Millionen Zuschauer an, in der Zielgruppe blieben 7,9 Prozent hängen. Die zwei Halbzeiten der Europa-Conference-League-Partie Eintracht Frankfurt gegen Royale Union Saint-Gilloise (3:4) erzielte 1,88 und 2,33 Millionen, in der Zielgruppe wurden 10,5 und 14,8 Prozent erzielt. Eine neue-Ausgabe markierte 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, mit 18,4 Prozent in der Zielgruppe war man erfolgreich.unterhielt 0,68 Millionen Zuschauer, danach blieben 0,47 Millionen beidran. Bei den Umworbenen fuhr man 4,7 und 5,0 Prozent ein. Die VOX-Filme(1,27 Millionen) und(1,01 Millionen) sicherten sich 6,6 Millionen und 6,9 Prozent bei den Umworbenen.1,51 Millionen Menschen sahen, die Sat.1-Sendung unterhielt 8,2 Prozent der Zielgruppe.undverfolgten 0,50 und 0,25 Millionen RTLZWEI-Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 5,2 und 2,1 Prozent eingefahren.