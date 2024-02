Neue «SOKO Stuttgart»-Staffel in Arbeit

TV-News

Aktuell zeigt das ZDF die 15. Runde aus der schwäbischen Metropole. Seit Mittwoch werden 24 neue Folgen gedreht.

Fast vier Millionen Zuschauer schalteten am gestrigen Donnerstag die 20. Folge der 15.-Staffel an, die dem ZDF großartige 21,6 Prozent Marktanteil in der 18-Uhr-Stunde bescherte. In der kommenden Woche soll ein Gastauftritt von Starkoch Nelson Müller, der in der schwäbischen Metropole aufgewachsen ist, das Interesse an der Krimi-Reihe weiter steigern. Die aktuelle Staffel läuft noch bis Ende März, dann übernehmen Wiederholungen den Sendeplatz. Nachschub ist aber bereits in Arbeit, denn das Bavaria Fiction arbeitet seit diesem Mittwoch an 24 neuen Folgen, die in insgesamt sechs Drehblöcken bis Ende November gedreht werden.Unter der Regie von Cornel Krizsan entstehen derzeit die ersten vier neuen Episoden. Als Produzentin agiert Anna Oeller, ausführende Produzentin ist Nicole C. Buck. Die Zuschauer können sich auch in dieser Staffel auf das beliebte Ermittlerteam freuen, das aus Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich), Kriminalhauptkommissar Jo Stoll (Peter Ketnath), Kommissarin Lea Gomez (Jasmin Gassmann), Kommissar und IT-Spezialist Rico Sander (Benjamin Strecker) sowie Kriminaldirektor Michael Kaiser (Karl Kranzkowski) besteht. In den ersten vier Folgen stehen Paul Faßnacht, Roman Knižka, Sanne Schnapp, Rainer Reiners, Georg Marin, Florentine Schara, Frederik Bott, Anna Ewelina, Joseph Bundschuh, Lena Meckel, Yasin Boynuince, Linda Belinda Podszus, Boži Kocevski und Adrian Julius Tillmann als Episodendarsteller vor der Kamera.Inhaltlich wird es in der 16. Staffel unter anderem um Mordermittlungen im Umfeld einer jungen und erfolgreichen Stuttgarter Schlagersängerin und eines prominenten Zauberers geben. Darüber hinaus wird eine Episode als Kammerspiel inszeniert, das von einem Attentat auf dem Gelände des Präsidiums handelt, bei dem ein Mitarbeiter eines Foodtrucks erschossen wird. Sozialkritische Themen, die neben den Ermittlungen behandelt werden, sind dubiosen Machenschaften selbsternannter Makler, illegaler Welpenhandel, der Klimawandel, der Abrechnungsbetrug mit gefälschten Rezepten oder die Rückgabe bedeutender Kolonialkunst. An Halloween steht zudem eine gruselige Sonderfolge auf dem Plan. Der Ausstrahlungsbeginn der neuen Folgen ist für den Herbst geplant.