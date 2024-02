Am Karsamstag gibts «Friesland»

TV-News

Schließlich ist das «Traumschiff» traditionell an Ostern unterwegs.

Das Zweite Deutsche Fernsehen sendet am Karsamstag, den 30. März, die Free-TV-Premiere vonden Film „Sterneduell“, der bereits seit 17. Januar in der ZDFmediathek verfügbar ist. Dieser Film wurde vom ZDF aus dem Programm genommen, weil 7,90 Millionen Menschen die Handball-EM im Ersten schauten.Am Ostersonntag sendet das ZDF denaus der Waldenskirche in Palmbach. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Christoph Georgii an der Orgel und seinem Jazztrio. Dieser ist auf 09.30 Uhr terminiert. Um 20.15 Uhr schippertnach Phuket. Im Vorfeld widmet sich «Terra X» die. Durch die Sendung führt Christopher Clark.ist am Ostermontag um 20.15 Uhr zu sehen. Beim Versuch, den flüchtenden Täter zu stellen, bricht sich Feldmann ein Bein. Der Täter kann unerkannt entkommen. Der Tote ist Harald Piontek, ein anerkannter Kunstexperte und freier Kurator von Kunstausstellungen.