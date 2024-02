Bei RTL Living wird man «Meerverliebt»

TV-News

In gleich drei Episoden geht es um die schönsten Strandhütten.

Am Mittwochabend setzt RTL Living auf ein neues Format, das sich in das Rahmenprogramm „Leben & Genießen“ einfügt. Dabei handelt es sich um. Los geht es am 20. März 2024 mit der Folge „Traditionell, neu gedacht“. Die Produktion kommt von Yeti Television aus Großbritannien und heißt im Original «Britain's Best Beach Huts».Jay beginnt seine Reise in Norfolk, wo er einen Handwerkskollegen trifft, der eine mehrfarbige Patchwork-Hütte komplett aus Treibholz gebaut hat, bevor er nach Herne Bay aufbricht, wo an einer einzigartigen Strandhütte am Pier Hochzeitsglocken klingeln. In Hampshire wird Laura in die 1940er-Jahre versetzt und reist dann nach Osten nach Essex, ehe sie in Hastings dreistöckige viktorianische Netzläden besucht.Im Anschluss an das Format setzt RTL Living weiterhin auf das frühere Programm. Zunächst geht es weiter mit «Amazing Spaces – Große Ideen für kleine Räume», ehe um 22.00 Uhr «Mein Design – Wohnträume werden wahr» auf dem Programmzettel steht.