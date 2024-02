ProSieben setzt «Call Me Kat» fort

TV-News

Nach der letzten neuen Episode von Runde eins, startet auch schon die zweite Staffel.

Der Fernsehsender ProSieben startet am Samstag, den 9. März 2024, im Anschluss an das Staffelfinale vonauch die zweite Staffel. Die Fernsehstation kündigt die Ausstrahlung von 16 neuen Geschichten an. Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun setzt derzeit auf die dritte Runde, die im Anschluss ebenfalls bei ProSieben folgen könnte.Folge „Nenn mich durcheinander“ startet damit, dass Kat ihren Kollegen im Café erzählt, dass Max sie küssen wollte. Und das ausgerechnet, als sie sich endgültig für Oscar entschieden hat. Sie versinkt daraufhin völlig im Gefühlschaos. Leider sind Randi und Phil nicht gerade eine große Hilfe für Kat. Also muss sie wohl oder übel allein eine Lösung für ihr Problem finden.Die Fernsehserie «Call Me Kat» wurde nach drei Staffeln von FOX eingestellt. Das Format von BBC Studios America, Warner Bros. Television und Fox Entertainment basierte auf der britischen Serie «Miranda». Die Hauptrolle in der Serie spielte Mayim Bialik, die zuvor bei «The Big Bang Theory» durchstartete.