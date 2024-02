«Film Club»: BBC startet Comedy-Serie

England

Tom und Evie sehen sich jede Woche einen Film an, doch Tom ist seit Jahren in Evie verliebt.

Die BBC hat das neue romantische Comedy-Dramain Auftrag gegeben, das Drehbuchdebüt der Schauspieler Aimee Lou Wood («Living») und Ralph Davis («SAS Rogue Heroes»). Die sechsteilige Serie wird von Gaumont («Locked In») für BBC Three produziert. Mitschöpferin Aimee Lou Wood, die für ihre Rolle in «Sex Education» einen BAFTA gewann, wird in Film Club die Rolle der Evie spielen.Jeden Donnerstag. 21 Uhr. Tom und Evie sehen sich gemeinsam einen Film in ihrer Garage an. Evie dekoriert den Raum liebevoll passend zum Film der Woche - von einer gelben Ziegelsteinstraße für The Wizard of Oz bis zu einem Raumschiff für Alien. Es ist magisch. Sie sind aus Liebe zu den Filmen da. Zumindest reden sie sich das ein. In Wirklichkeit ist Tom unsterblich in Evie verliebt. Was er nicht weiß, ist, dass Evie auch in ihn verliebt ist. Doch als Tom einen Job am anderen Ende des Landes annimmt, gerät ihr Happy End in Gefahr. Er wird in sechs Wochen abreisen. Das heißt, Evie hat nur noch sechs Filmclubs, um Tom zu sagen, was sie empfindet, oder sie riskiert, ihn für immer zu verlieren.Aimee Lou Wood sagt: "Als Ralph und ich uns vor zehn Jahren kennenlernten, wussten wir sofort, dass wir gemeinsam etwas schaffen wollten, und das fühlt sich zutiefst organisch, eigenwillig und richtig an. Jamie von Gaumont war ein unglaublicher Partner, und die BBC ist das perfekte Zuhause. Drei der wichtigsten Dinge für mich waren schon immer das Schreiben von Geschichten, das Anschauen von Filmen und die Schauspielerei, und die Tatsache, dass ich eine Geschichte über das Anschauen von Filmen schreiben UND darin spielen darf, ist mehr als erfreulich.“Ralph Davis sagt: "Ich könnte nicht aufgeregter darüber sein. Aimee und ich haben darüber gesprochen, etwas zusammen zu machen, seit wir uns an der Schauspielschule kennengelernt haben. Es ist ein Traum, dies gemeinsam zu tun."Alison Jackson, Präsidentin von Gaumont UK und ausführende Produzentin von «Film Club», sagt: "Als wir zum ersten Mal mit Aimee und Ralph über «Film Club» sprachen, war uns schnell klar, dass dies eine ganz besondere Show werden würde, voller Witz, Wärme, Eskapismus und vor allem Liebe. Wir sind hocherfreut, mit dem Team der BBC an diesem wunderbaren, lustigen Drama zu arbeiten."